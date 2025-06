(S)punti di vista. Dal volley al calcio. La “maledizione“ dell’ultimo passo

Mola

Tempo di bilanci per i club lombardi degli sport di squadra. Tempo soprattutto di rimpianti, per essere arrivati più volte, in quasi tutte le discipline, ad un metro dal traguardo. Salvo cadere malamente sul più bello. Nel calcio e nel volley, nel basket e nella pallanuoto, nell’hockey pista e nel rugby, quante finali perse. Come se il passo decisivo da compiere fosse una vera e propria maledizione.

Quello della Germani Brescia è solo l’ultimo sogno svanito, al culmine di una stagione esaltante al PalaLeonessa e in giro per l’Italia. Ma in città si rimpiange anche lo scudetto perso nella pallanuoto dopo tre partite nella serie finale contro Recco, la storica rivale. Delusione anche per l’Amatori Lodi (hockey su pista) che ha visto sfumare il tricolore nell’ultimo atto contro Trissino e per il Viadana (rugby) ko con Rovigo nella finale della Serie A Elite. Discorso a parte per la Numia Vero Volley Milano: è arrivata in fondo a tutte le competizioni, ma ha dovuto cedere la Supercoppa e il tricolore a Conegliano mentre in Champions League si è consolata salendo sul gradino più basso del podio dopo aver vinto la finalina per il terzo posto contro VakifBank Istanbul.

Dal calcio le “scottature“ più dolorose. Soprattutto per l’Inter, che dopo aver perso all’ultima giornata uno scudetto per il quale è stata a lungo la favorita, si è inchinata allo strapotere del Paris Saint Germain nella finale della Champions League, senza mai entrare in partita e ricevendo una pesante “manita“. E mettiamoci pure lo sconforto del Milan, che poche settimane prima aveva perso il match conclusivo della Coppa Italia con il Bologna.

In questo grigiore generale, gli unici lampi di gioia (quelli più importanti) sono di Cantù e della Cremonese: la prima ritrova finalmente la serie A1 di basket dopo aver trionfato nella finale promozione contro Rimini, la seconda torna nell’elite del calcio a distanza di due anni.