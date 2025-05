Staffetta del Giubileo degli Sportivi: 42 atleti da Modena a Roma per incontrare Papa Leone XIV

È stata presentata in Fratellanza la staffetta del Giubileo degli Sportivi: 42 atleti per 464 km, da Modena a Roma, dall’11 al 14 giugno. Domenica 15 poi atleti e staff, insieme ad altre migliaia di sportivi da tutto il mondo, incontreranno Papa Leone XIV. Ha preso per primo la parola Stefano Prampolini, segretario di Un ponte verso Betlemme che insieme a Rock No War organizza l’iniziativa. Vi sono coinvolti Comune, Provincia e Fondazione di Modena e tutte le realtà dello sport modenese nonché Accademia Militare e gli istituti scolastici Venturi, Tassoni e Cavazzi. La staffetta è dedicata ad Aderito Paterlini, che nel 1984 con gli atleti della Madonnina inaugurò l’iniziativa, ripetuta nel 2000.

La maglietta specificamente predisposta, con i colori gialloblù e disegno di Davide Forcella (studente del Venturi), comprende il logo del giubileo degli sportivi modenesi e riporta i nomi di tutti quanti parteciparono alle tre edizioni precedenti. Il testimone, opera dello scultore orafo Luca Errico; è una chiave in legno di ulivo, bronzo ed argento; vi è rappresentato San Geminiano che parte a cavallo e, risalendo un filo d’argento, arriva in una simbolica porta santa.

Il 9 giugno vi sarà in Fratellanza ’Corre la speranza’, momento di festa, incontro e riflessione col Vescovo Erio Castellucci. L’11 la prima frazione (97 km) partirà dalla Porta Regia del Duomo. Sarà composta da allievi dell’Accademia, che porteranno il testimone fino al confine con la Toscana. Con le ulteriori tappe (158, 111 e 98 km) gli atleti (fra cui Filippo Bompani, non vedente) arriveranno in piazza del Popolo. Da qui partirà un corteo per San Pietro e l’attraversamento della Porta Santa. L’intervento di Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport del Comune di Modena, ha sottolineato il coinvolgimento di tutto lo sport modenese, e l’importanza dello sport come linguaggio universale in un momento di grande difficoltà nel contesto geopolitico. Massimiliano Morini è intervenuto per la Fondazione di Modena, che supporta la staffetta del Giubileo, ricordando che la pace si costruisce con iniziative che creano reti solide e legami forti, oltre a realizzare risultati concreti come quelli della beneficenza effettuata finora. Francesco Sgarbi (presidente Coni provinciale) ha confermato la presenza del comitato in sostegno di iniziative che hanno al centro i valori condivisi dello sport e la solidarietà.

Giuliano Macchitelli