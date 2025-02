Stage a Bologna con il ct Hollan. Festa Dlf al raduno delle Nazionali. In quattro vestono l’azzurro

Pochi giorni fa si è tenuto a Bologna il raduno della Nazionale di pattinaggio artistico, con il commissario tecnico Fabio Hollan che ha convocato per uno stage tutti i migliori pattinatori e le migliori pattinatrici d’Italia (nelle varie categorie agonistiche). E nel capoluogo bolognese, era presenta anche una delegazione del DLF Pistoia: fra i convocati figuravano infatti Sara Pieracci, Nicola Cervellera, Marina Pieracci e Federico Buracchi accompagnati dall’allenatrice Alice Capecchi e sotto la supervisione del presidente Daniele Capacci. Una convocazione ottenuta a suon di buone prestazioni evidenziate nei mesi scorsi. La nuova stagione, seppur agli inizi, ha regalato già le prime soddisfazioni: la giovane Sveva Lucarelli si è ad esempio aggiudicata il mese scorso il ’Trofeo Internazionale Roma’, vincendo nella categoria Jeunesse. E qualche giorno fa si è ripetuta a Massa, salendo sul gradino più alto del podio. Circa dieci giorni fa Pistoia ha infine ospitato i campionati provinciali di pattinaggio, che come di consueto rappresentano la prima tappa stagionale di un percorso che culminerà con gli impegni internazionali. E il club ha fatto incetta di medaglie: oro per Sara e Marina Pieracci (oltre che per Federico Buracchi) medaglia d’argento per Martina Risaliti e di bronzo per Sati Nerozzi.

Giovanni Fiorentino