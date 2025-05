Stage di Karate Fikta Hiroshi Shirai a Copparo: maestri e cinture nere in azione

Sabato si è svolto al palasport di Copparo, in collaborazione con la asd Ren Bu Kai Karate Do del M°. Roberto Borellini cintura Nera 6° Dan, lo stage della Fikta Hiroshi Shirai Karatedo asd dell’Emilia-Romagna, condotto dal maestro Riccardo Pesce cintura Nera 7° Dan, e dal maestro Paolo Lazzarini, cintura Nera 7° Dan, che nelle due ore di allenamento si sono alternati alla guida delle cento cinture nere presenti provenienti dalle province della nostra regione.

I maestri Luca Torreggiani cintura Nera 5° Dan referente tecnico della regione e dal maestro Luca Mossini, cintura Nera 5° Dan, si sono invece alternati alla guida delle cinture colorate dal grado di cintura Gialla al grado di cintura Marrone.

La prima parte della lezione è stata dedicata allo studio dei Kihon (fondamentali) dei vari programmi d’esame, con particolare attenzione alla respirazione e alla transizione, a seguire il programma si è sviluppato sulle tecniche di Kumite (combattimento).

Le cinture colorate hanno lavorato su tecniche di shi ho uke-kime nelle quattro direzioni con diversi livelli di difficoltà e relativa applicazione con difesa da uno a più avversari.

Nella seconda parte della lezione, suddivisi per grado, si è approfondito lo studio dei Kata (forma) proponendo il Kata Sochin per il gruppo delle cinture Nere dal grado da 3° a 6° Dan, i Kata Enpi e Hangetsu per il gruppo dei 1° e 2° Dan e i Kata Bassai dai Kanku dai per il gruppo delle cinture Marroni con i relativi Bunkai (applicazioni) di alcuni passaggi caratteristici, mentre le cinture colorate da cintura Gialla a cintura Blu hanno eseguito i Kata Heian.