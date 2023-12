Stagione d’oro. Ariete senza rivali. Pistoia annientata

Quarto successo consecutivo e secondo posto in classifica a un punto dal vertice. Prosegue la striscia positiva dell’Ariete nel torneo di serie B2 femminile nazionale. Una cavalcata nella quale la squadra pratese ha collezionato sette successi su dieci gare disputate e che, ad un turno dalla pausa natalizia, vede il Pvp aver già eguagliato il bottino di punti dell’anno passato. Ultima perla il successo nel derby con Pistoia battuta 3-1 al palazzetto di San Paolo. La Pallavolo Prato scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Piccini e Cecchi al centro, Nesi e Saletti di banda e Conticini libero. Il primo set è tutto pratese, col Pvp subito in fuga e il Volley Fenice costretto a inseguire. Alla fine le ospiti cedono nettamente la frazione 25-13. La musica cambia al ritorno in campo, con Pistoia che ingrana sotto rete e mette in difficoltà la ricezione laniera. La diretta conseguenza è il riequilibrio nel conto dei set, con la Fenice che si impone 19-25. Da qui la partita diventa tiratissima. Nel terzo parziale si gioca sul filo dell’equilibrio, col Pvp che riesce a spuntarla per 25-23. Ancora equilibrio anche nella quarta frazione e Ariete che porta a casa i tre punti e la seconda piazza in classifica col punteggio di 25-22. La formazione di Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini, Ferri, Torri. All. Nuti.

Passando alla serie B maschile nazionale, il Volley Prato cede 3-1 nel palazzetto dell’Ecosantagata. Nella gara di Civita i ragazzi di coach Novelli si rendono autori di una gara in chiaroscuro. La Kabel parte bene e porta a casa il primo parziale 23-25. La forza dei locali però alla lunga viene fuori. Prima pareggiano al ritorno in campo 25-17, poi piazzano il bis nel terzo set 25-21. Niente da fare per Prato nemmeno nel quarto parziale, ceduto 25-20.