Stasera al Papapalestre. E’ la notte di Venturelli. C’è la semifinale tricolore

Al Palapalestre la semifinale di boxe per l’assegnazione del titolo italiano dei pesi massimi leggeri. Si terrà stasera, a partire dalle 20.30, la riunione pugilistica organizzata dall’Accademia Boxing Duran Ssd. Il programma e dettagli sono stati presentati ieri nella residenza municipale presenti Francesco Carità, assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Massimiliano Duran, organizzatore dell’evento, Soili Schiavi (Accademia Boxing Duran Ssd), insieme a Emanuele Venturelli, pugile dell’Accademia Boxing Duran e Paolo Iannucci, il pugile sfidante.

"È motivo di soddisfazione per la nostra città - ha affermato l’assessore comunale allo Sport Francesco Carità nel corso dell’incontro in Comune - ospitare riunioni di questo livello, che testimoniano come Ferrara sia a misura di sport per tutti, con tante associazioni e appassionati, ma anche capace di accompagnare la carriera dei giovani campioni, delle promesse come queste della boxe ferrarese, che ha una grande tradizione. Il titolo di Città Europea dello Sport 2027 si riflette anche in eventi di questa portata". Massimiliano Duran ha aggiunto che "abbiamo cercato di organizzare un programma d’incontri di buon livello che possa essere di grande attrazione per il pubblico, poi l’attenzione sarà per la semifinale per l’assegnazione del titolo italiano dei massimi leggeri". Nell’ordine saliranno sul ring sei pugili della Pugilistica Padana: Sonny Valente, Mohamed Nazakat, Tetiana Omelchuk, Nicola Santucci, Gabriele Capone e Awais Nazakat, che sfideranno rispettivamente Ciro Milo (Edera Forlì), Cesare Bisema (Edera Forlì), Francesca Franzoso (Boxe Musella), Cristian Leo (Gordini Boxe), Stefano Tedeschi (Edera Forlì) e Samuele Tarlazzi (Gordini Boxe).

Mario Tosatti