Stasera si chiudono le iscrizioni. Hockey su pista, primo anno senza modenesi in A . Amatori, progetto per ripartire bene dalla B

Si chiuderanno questa sera alle 24 le iscrizioni ai campionati di hockey pista per la stagione 2025/26, quella che si preannuncia come la prima annata sportiva senza squadra modenesi in serie A, dopo la stagione del ritorno in A1 dell’Amatori, annata sportiva 1982/83. La doppia incredibile retrocessione di Pico Mirandola ed Amatori 1945 Modena ha portato a tutto questo, ed a meno di imprevedibili ripensamenti dell’ultima ora, non ci sarà nemmeno l’auspicabile ripescaggio dei gialloblù cittadini, prassi abbastanza consueta in questa fase stagionale, che pare si potrebbe concretizzare anche quest’anno.

Al netto di altre rinunce non ancora annunciate, di sicuro ci sarà il passo indietro del Prato nel girone Sud, che quindi sulla carta dovrebbe annoverare solo otto squadre, contro le undici del girone Nord.

L’Amatori 1945 è in pole position per un ripescaggio, che però dovrebbe essere rigettato dalla società modenese, conscia del fatto che non ci siano i presupposti tecnici per una A2, mentre l’intenzione sarebbe quella allestire una bella squadra con cui ripartire dalla B. Alla guida dovrebbe esserci di nuovo Stefano Scutece, alla terza esperienza, che però è stato contattato anche dalla Scandianese, che ha preso Heimi e Cinquini, e dal Pieve S.Giacomo: al bomber modenese verrebbe affidata una squadra con Moncalieri in porta, con le conferme di Moncalieri e Pochettino, ed il ritorno in gialloblù di Beato, Tudela e Siberiani, che lascia Mirandola.

Nella Bassa il riconfermato Iallacci conferma il resto della squadra della passata stagione, compreso Giannotti, ed aspetta il via libera per l’innesto die due "esterni", che la società annuncia a "Km zero" quindi dal modenese, nel tentativo di allestire una formazione in grado di lottare con i modenesi per la promozione. Se la situazione sarà questa, ci dovrebbero essere così solo due squadre modenesi al via della stagione, altro record negativo, mentre a livello giovanile ci potrebbe essere lo storico esordio della Aldo Baraldi Avia Pervia di Massimo Baraldi, che partirà dai piccolissimi dell’Under 11: se son rose…. Speriamo fioriscano in fretta.

Riccardo Cavazzoni