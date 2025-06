Stellina azzurra Minak, poker di medaglie

Brilla la stellina di Gabriele Minak agli Europei Juniores di nuoto sincronizzato di Atene.

Il giovane talento imolese della Rari Nantes Savona centra il poker di medaglie, due argenti e due bronzi, dimostrando tutto il suo valore sia nelle gare singole che in coppia, allargando il bottino di medaglie della giovane nazionale azzurra. L’argento per Minak arriva in coppia con Sarah Maria Rizea nel duetto mixed tecnico dove la coppia azzurra ottiene 198.3625 punti, secondi dietro alla coppia Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov. Giovedì Minak aveva iniziato i suoi europei con un bronzo, conquistato nel doppio misto libero con Ginevra Marchetti, stessa compagna alla Rari Nantes con cui un mese fa aveva conquistato i campionati italiani a Cuneo.

Per il duo tricolore 242.7025 punti e il terzo posto dietro alla coppia di atleti neutrali e alla coppia spagnola. Ieri Minak ha fatto tris portando a casa anche il bronzo nel singolo tecnico con un totale di 217.9563 punti, chiudendo sul terzo gradino dietro al neutrale Trofimonv e al britannico Tombin.

Nella finale dell’acrobatico a squadre, ieri pomeriggio, è arrivato l’ultima medaglia di argento per Minak, con il gruppo azzurro a chiudere al secondo posto dietro alla Spagna, davanti alla Francia.

Passando al nuoto in corsia, il 61esimo trofeo Sette Colli va in archivio con il bronzo di Simone Cerasuolo nei suoi 50 rana, dopo una gara tirata con Ludovico Viberti, uno dei ranisti più in forma del momento ma che non sfiderà direttamente l’imolese ai Mondiali di Singapore, per i quali l’imolese aveva già centrato il pass ai campionati italiani ad aprile.

Come lui è già qualificata ai Mondiali la collega Anita Bottazzo, che ha saltato l’appuntamento con il Sette Colli per proseguire la preparazione in Florida.

Nella giornata di ieri, l’ultima di questo Sette Colli, Alessia Ferraguti non è andata oltre il quarto posto nella finale dei 200 rana con il tempo di 2’27’’73.

Nei 200 rana al maschile Andrea Castello ha concluso settimo in finale in 2’12’’72 mentre Stefano Saladini ha chiuso undicesimo in 2’15’’56. Alessia Polieri ha chiuso con l’undicesimo tempo nei 200 farfalla in 2’13’’43, poi quarta nella finale B, mentre è stata 25esima Asia Salvato in 2’18’’43.

Nei 50 farfalla pochi squilli con il tredicesimo posto di Luca Todesco in batteria in 23’’91 (poi settimo in finale B) e il 22esimo di Michele Busa in 24’’19.