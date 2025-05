Stoccate d’Amicizia: la scherma inclusiva per bambini autistici a Fornacette

Un’iniziativa sportiva dal forte valore sociale è partita a Fornacette, dove il Circolo scherma Arno ha lanciato Stoccate d’Amicizia – Inclusione in Pedana, un progetto pensato per rendere la scherma accessibile anche ai bambini con disturbi dello spettro autistico. Selezionato tra i cinque progetti toscani della campagna "Pensati con il cuore" e promossa dalla Fondazione Il cuore si scioglie, il progetto mira a costruire un contesto inclusivo, dove bambini con e senza fragilità possano condividere lo sport come esperienza educativa e relazionale. Il progetto coinvolgerà circa 10 bambini con disturbi dello spettro autistico e 10-15 a sviluppo tipico per contribuire alla diffusione dei valori dell’inclusione e della cooperazione. Gli incontri saranno strutturati in forma ludico-sportiva per stimolare motricità, attenzione, autostima e socializzazione, senza barriere e senza distinzioni con un percorso che sarà seguito da tecnici qualificati, supportati da operatori esperti in pedagogia, inclusione e psicologia dello sport. "Questo è un bellissimo progetto di integrazione - ha dichiarato la Fondazione, il cuore si scioglie - siamo felici di realizzarlo attraverso questo nuovo crowdfunding sostenuto anche dalla sezione soci Coop Valdera e attiva su Eppela fino al 9 giugno" I fondi raccolti serviranno per l’acquisto di attrezzature adattate, la formazione degli istruttori, e l’organizzazione di eventi pubblici. Oltre alla donazione online, sarà inoltre possibile sostenere concretamente Stoccate d’Amicizia anche facendo la spesa, acquistando crostate artigianali e stracchino Nonno Nanni, insieme ad altri prodotti del territorio, come ceci e formaggi locali, ma non è finita qui.

Sono previsti eventi pubblici come l’Aperischerma, una dimostrazione con buffet aperta alla cittadinanza e una grande festa finale in occasione della giornata mondiale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Inoltre, saranno coinvolte le scuole superiori del territorio attraverso percorsi Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) con l’obiettivo di educare alla cittadinanza attiva e al rispetto delle diversità.

Andrea Martina Torre