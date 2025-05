Stock, Lorenzo Dalla Porta sesto in Portogallo

Prato, 5 maggio 2025 – Lo scorso anno chiuse il campionato Junior GP Stock al secondo posto, laureandosi vice-campione europeo pur disputando una gara in meno rispetto al vincitore. E quest'anno, nella prima gara del campionato che si è corsa in Portogallo, il pilota di Montemurlo ha esordito con un sesto posto. Sul tracciato di Estoril, Lorenzo Dalla Porta ha debuttato con il team Pitformance VRS, portando a casa i primi 10 punti della competizione. Una corsa combattuta: rispetto al 2024, si è alzata l'età media e Dalla Porta si è confrontato con piloti più esperti. Per Lorenzo si è trattato della seconda uscita stagionale, dopo il debutto nel Campionato Italiano Velocità a Misano qualche settimana fa terminato con un sesto ed un ottavo posto fra le fila del Team SGM Tecnic (per un duplice piazzamento che gli ha lasciato in dote 18 punti). Il 31 maggio prossimo tornerà a correre al Mugello nel CIV in quello che ha sempre considerato il “tracciato di casa” sin dai tempi del Motomondiale. Un “doppio binario” da percorrere in contemporanea: il ventisettenne montemurlese punta a confermarsi competitivo in entrambe le competizioni e a laurearsi campione in almeno una delle due.

G.F.