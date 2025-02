Stop amaro I Cavalieri si arrendono a Paese

Paese 24 Cavalieri Prato 5

RUGBY PAESE: Pippo, Dotto (6’ Bianco), Coletto, Sartori, De Rovere, Albornoz, De Nobili (9’st Balzi), Rossi, Artico (25’st Barbato), Baldissera (14’st Serrotti), Sottana (5’st Bocchi), Scattolin, Franceschini (9’st Michelini), Padoan (9’st Malossi), Cenedese (21’st Moretti Calanchini). All.: Dalla Nora.

CAVALIERI UNION: Magni, Castellana, Marioni, Marzucchi (9’st Nistri), Fondi, Puglia (32’st Bencini), Renzoni, Righini, Trivilino (14’st Mardegan), Dalla Porta (38’st Conigli), Ciampolini, Attucci, Sassi (35’st Giagnoni), Giovanchelli (32’st Scuccimarra), Rudalli (21’st Sansone). A disp.: Guidoreni. All.: Chiesa.

Arbitro: Matteo Locatelli (BG) AA1: Lazzarini (RO) AA2: Chiappa (BG).

Marcatori: pt 8’ m Franceschini nt (5-0), 39’ m Franceschini nt (10-0); st 3’ m Dalla Porta nt (10-5), 20’ m Albornoz tr Bianco (17-5), 36’ m Pippo tr Bianco (24-5).

"Ci è mancato cinismo in zona punti. Rispetto al girone d’andata siamo cresciuti maggiormente rispetto ai nostri avversari, ma loro sono stati più bravi a capitalizzare le occasioni create. La strada è quella giusta, ma bisogna continuare a lavorare". Coach Alberto Chiesa ha così commentato la battuta d’arresto dei Cavalieri Union maturata in Veneto contro il Rugby Paese.

I locali si sono imposti per 24-5 nel match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Il sodalizio veneto, terza forza del girone 1, è andato in vantaggio dopo pochi minuti con la prima meta di Franceschini, bissata sul finire della prima frazione. La reazione di capitan Puglia e compagni si è concretizzata nella ripresa, in virtù della marcatura di Dalla Porta (non trasformata) che ha dimezzato le distanze.

Un incontro che sembrava essere riaperto, invece i padroni di casa sono riusciti ad indirizzarlo definitivamente a proprio favore grazie alla successiva meta di Albornoz. Gli uomini di Chiesa rimangono ottavi in classifica a quota 17 punti, a pari merito con l’Avezzano che ha però una gara in più (al momento, perlomeno). L’attenzione dovrà necessariamente andare alla prossima sfida: dopo una settimana di pausa, il torneo ripartirà il 15 febbraio prossimo da una trasferta veneta, stavolta contro Verona. E l’obiettivo, dopo aver sfruttato la sosta, dovrà essere quello di tornare a macinare punto.

Giovanni Fiorentino