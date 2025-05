StraBologna 2023: Iscrizioni Record e Magliette Cult per la 44ª Edizione

Che il Villaggio StraBologna abbia aperto i battenti – resterà tale fino a domani – se ne sono accorti un po’ tutti. Soprattutto gli organizzatori dell’Uisp che, pioggerellina o meno, si sono trovati subito con 300 persone intenzionate a iscriversi. Il numero dei partecipanti ha già toccato quota 20.000 e tutto lascia presagire che entro domani – ci si potrà iscrivere anche in Piazza Maggiore, fino alle 10,29 – si raggiungerà il tetto di 22.000 unità che la presidente dell’Uisp, Paola Paltretti e l’organizzatore della corsa, Nicola Fornasari, avevano indicato da tempo.

Corsa all’iscrizione (18 euro per gli adulti, 8 per i bambini) anche perché le magliette di StraBologna, giunta nel frattempo all’edizione numero 44, sono diventate oggetto di culto. Con i suoi colori e la sua voglia di ridipingere (virtualmente) la città, la maglietta StraBologna è diventata ricercatissima.

E gli organizzatori dell’Uisp potrebbero anche effettuare una piccola analisi sulla modifica dei costumi. O, meglio, sullo stato dei bolognesi, almeno quello dei runner. Quasi bruciate le taglie small e medium: un particolare che si presta a due indicazioni. Probabilmente è cresciuto in modo esponenziale il mondo dei giovanissimi – le nuove generazioni sono sempre più alte e se c’è richiesta di taglie piccole significa che si tratta di runner ancora nell’età dello sviluppo – e, l’idea dello sport che fa bene alla salute, ha portato anche a qualche taglia di meno da portare in giro. Runner più asciutti, insomma. Ma al di là delle battute – lasciando le analisi di tipo statistico a chi è ferrato sull’argomento – resta una corsa che entusiasmo. Tre, lo ricordiamo, i percorsi da 9, 7 e 4 chilometri. Tracciati che non toccheranno le zone dei cantieri (per il tram) e con partenza fissata da Piazza Galvani, una delle maggiori novità di questa stagione.

Per il resto cresce, come ribadito nei giorni scorsi, il numero di Strabilianti (le persone che si mettono a disposizione dei diversamente abili che intendano fare StraBologna) e il pettorale, come tradizione, darà diritto ad alcuni benefit. Si potrà circolare gratuitamente (solo domani) sui mezzi Tper per raggiungere il centro. E nel pomeriggio le piscine Sogese offriranno riposo sempre gratuito. Dopodiché sempre nel pettorale sono presenti una serie di buoni sconto che potranno essere utilizzati quanto prima.