StraBologna 2023: tutto pronto per l'evento sportivo più amato dai bolognesi

Meno di venti giorni a StraBologna. La corsa, o meglio, l’evento, più amato dai bolognesi che, ancora una volta, andrà sotto l’egida dell’Uisp. La macchina organizzativa della sezione bolognese dell’Unione italiana sport per tutti, presieduta da Paola Paltretti, è in piena attività e fermento. Con Nicola Fornasari, l’uomo ovunque del comitato organizzatore, collaborano una ventina di persone, tra volontari, stagisti, operatori del servizio civile. E nella giornata del 25 maggio, quando si consumerà una delle edizioni più belle di StraBologna, ci saranno almeno 130 volontari, dislocati lungo il percorso.

Già, il percorso, o meglio, i percorsi, quali saranno? Il tutto sarà svelato lunedì mattina nella conferenza stampa: le uniche indiscrezioni, filtrate finora, portano a tracciati leggermente più brevi. Anziché 10,5, 7 e 3,5 chilometri, i percorsi – buoni per tutte le gambe – dovrebbero essere di 9, 6 e 3.

E c’è grande curiosità per capire da dove partirà la corsa: gli organizzatori dell’Uisp hanno lavorato (e stanno lavorando) a stretto contatto di gomito con l’amministrazione comunale. Ed è chiaro che StraBologna, che sarà una grande festa per tutti, eviterà i cantieri e le zone sfiorate dai lavori per il tram.

Detto questo, ci sono i numeri che fanno ben sperare per il futuro: sono già 14mila i runner delle Due Torri che si sono iscritti alla prova. L’obiettivo delle ventimila unità, in vista del 25 maggio, è sempre più vicino.

Iscriversi – ci sono mille punti, non solo la sede Uisp di via dell’Industria – costa 18 euro. La quota dà diritto non solo all’esclusiva t-shirt, ma anche a una serie di benefit e di sconti.

Domenica 25 si potrà girare gratuitamente sui mezzi Tper e, nel pomeriggio, sempre gratuitamente, ci sarà la possibilità di usufruire delle piscine Sogese.

Ma se pensate che gli effetti speciali siano finiti, siete fuori strada. Anche perché, come in passato, ci sarà il Villaggio StraBologna che, per tre giorni, dal venerdì, prenderà possesso, allegramente, del cuore della città. Dicevamo degli effetti speciali: in questa stagione ci sarà l’iniziativa Strabilianti, in collaborazione con Sportfund, che promuove l’inclusione di persone con disabilità nella manifestazione StraBologna. L’iniziativa offre la possibilità a chiunque di partecipare alla camminata, garantendo un’esperienza inclusiva e accessibile a tutti. Già una ventina le persone che hanno aderito al progetto, anche in questo caso i numeri sono destinati a lievitare.

L’ultima curiosità è una sorta di amarcord. Già, perché è prevista anche la StraPlogging. Di che cosa si tratta? StraBologna è una corsa (non competitiva) che nel corso degli anni è cresciuta, muovendo migliaia di persone e tonnellate di materiale. L’idea, appunto, è quella di ridurre ai minimi termini l’impatto ecologico. E la StraPlogging, appunto, servirà per ‘ripulire’ la città evitando che la corsa abbia un impatto pesante sulla quotidianità delle Due Torri.

