StraBologna 2024: al via la 44ª edizione della corsa simbolo di inclusione a Bologna

StraBologna, basta la parola. Nella Sala Anziani di Palazzo d’Accursio su alza il sipario sull’edizione numero 44 della corsa che rappresenta, storicamente, il fiore all’occhio dell’attività Uisp. Fino a questo momento, 15mila iscritti, ma gli organizzatori dell’Uisp, e i partner della corsa, giustamente pensano di toccare, ancora una volta, quota 22mila.

C’è tempo fino alle 10,29 di domenica 25 maggio (un minuto dopo sarà dato il via alla corsa) per iscriversi. Per spingere gli ultimi indecisi – in realtà c’è grandissimo entusiasmo – servirà anche un meteo adeguato. Ovvero sole e, magari, pure una leggera brezza. Nicola Fornasari, che della corsa è l’organizzatore, si sta attrezzando anche per questo.

Torna StraBologna – la prima volta fu nell’ormai lontano 1980 –, ma rispetto a un recente passato cambia qualcosa. Uisp e amministrazione comunale, che ha collaborato alla costruzione dell’evento, hanno spostato il luogo della partenza. E, anche per i tracciati – percorsi da 9,22; 6,80 e 3,99 chilometri – si è tenuto conto dei lavori e dei cantieri aperti per il tram.

E allora niente via Rizzoli, angolo via Indipendenza, ma Piazza Galvani o, se preferite, via dell’Archiginnasio. Così, la corsa che un tempo imboccava via Indipendenza per poi girare a destra, in via Irnerio, toccherà poi le vie Farini, Carbonesi, Barberia, Nosadella, Urbana, D’Azeglio, Tovoglie. E ancora Piazza dei Tribunali, via XIII giugno, Chiudare, Arienti, Santa Lucia e Castiglione. Primo bivio in via Rizzoli, per la corsa breve, secondo tra Strada Maggiore e via Borgonuovo.

"Ogni anno ha la sua magia – racconta Roberta Li Calzi, assessora allo sport del Comune –. Quest’anno per me avrà un fascino particolare. Vedo dappertutto i loghi del numero 44. Sono 44 le edizioni, così come i miei anni. Sarò in piazza per correre, perché questa è una festa".

Correranno in tanti, ricorda Paola Paltretti, presidente Uisp Bologna. "Abbiamo una collaborazione con Alberto Benchimol e Sportfund per consentire ai disabili, che ne avessero bisogno, di avere un accompagnatore. I numeri non ci interessano – dice Paltretti – è il messaggio di inclusione che lanciamo a vincere".

Poi sfilano, uno dopo l’altro, tutti i vari relatori. Da Mattia Santori, consigliere per i Grandi Eventi Sportivi a Giorgia Golfari (responsabile relazioni esterne Confartigianato Bologna Metrolitana) passando per Andrea Volta (vicepresidente vicario Coop Alleanza 3.0), Sara Tassinati (retail sales innovation director Benu Farmacia), e Matteo Passini (direttore generale Emil Banca).

StraBologna per le scuole, griffata Emil Banca, raggiunge i 18 anni e numeri da favola (almeno 2.200 bambini coinvolti in quattro appuntamenti). Con Passini che ricorda che, alla fine, come succede per i raduni degli Alpini, si passerà per pulire e riportare la città all’antico splendore.

Tre giorni di Villaggio StraBologna, a partire da venerdì 23, per una serie di eventi che faranno impazzire migliaia di bolognesi.

C’è ancora la possibilità di iscriversi (18 euro) per ritoccare magari i numeri della kermesse.

L’iscrizione, oltre alla maglietta che avrà come simbolo il Nettuno, darà diritto da una serie di benefit. Dalla possibilità di usufruire gratuitamente dei mezzi Tper all’ingresso, sempre gratuito, nelle piscine Sogese (non solo Bologna, ma anche San Lazzaro, Pianoro, Sasso Marconi e San Giovanni in Persiceto). Nelle piscine, il mondo Sogese, ha previsto anche appositi esercizi per smaltire la fatica.