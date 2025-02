Sub Prato. Trofeo di "Apnea Dinamica». Le gare alla piscina Galilei

Una kermesse arrivata ormai all’ottava edizione, che porterà a sfidarsi presso la piscina Galilei alcuni fra i migliori sub d’Italia. Tutto pronto ormai per il "Trofeo Apnea Dinamica Sub Prato", organizzato come di consueto dall’Associazione Sub Prato, che si terrà domani a partire dalle 9 (con riunione pre-gara fissata per le 8,40). Si tratta come al solito di una gara di apnea dinamica indoor con e senza attrezzi (DYN e DNF) valida peraltro come prova di qualificazione nazionale per il campionato italiano di apnea FIPSAS. In vasca scenderanno gli agonisti delle categorie "Elite", "1° cat.", "2° cat.", "3° cat." ed "Esordienti", oltre alle agoniste "Elite", "1° cat.", "2° cat." ed "Esordienti".

"Un appuntamento che organizziamo da anni, ormai conosciuto ed apprezzato trasversalmente. E siamo fiduciosi, sia in veste di organizzatori che di sfidanti – ha commentato Mirko Bianchi, atleta ed allenatore del Team Apnea Sub Prato, a nome della società che conta circa una dozzina di agonisti – essendo la "gara di casa" siamo ancor più motivati a far bella figura, ovviamente. Quest’anno abbiamo un paio di nuovi innesti a livello di squadra, i quali si accingono ad intraprendere il percorso che li porterà in classe "Elite". Penso che le premesse siano buone. Dopo la "nostra" gara, andremo a gareggiare a Pistoia il 9 marzo prossimo e a Firenze il 30 marzo successivo".

Un percorso che inizierà dalle mura amiche: il Sub Prato punta come sempre a confermarsi sui buoni livelli delle scorse stagioni, a rinnovarsi e a continuare a crescere.