Subbuteo. La Signoria vola in A. Cavalcata biancorossa

Risultato storico e di prestigio per il Subbuteo Club La Signoria Firenze al Campionato Regionale a squadre 2024/25, svoltosi a Pisa ed organizzato tra le mura amiche dell’Atletico Pisa Subbuteo. I biancorossi fiorentini vincono la Serie B FisctToscana e la prossima stagione saranno ai nastri di partenza di Serie A con grande entusiasmo e con la voglia di migliorare sempre il proprio cammino.

"Un campionato bellissimo - precisa il capitano della squadra Jonathan Bambagioni - dalle mille emozioni e senza mai perdere un incontro".

Il capitano della squadra ripercorre il percorso svolto e che ha permesso di raggiungere questo splendino risultato. "Decisive inoltre le due vittorie sia nel girone di andata, che nel ritorno, contro il forte Sc Castelfiorentino, vera favorita per la vittoria della serie cadetta. Gialloblù che vinceranno poi il play off, contro le Pantere Lucca provenienti dalla Serie A, approdando comunque nella massima serie nazionale. Il Subbuteo sta tornando ad alti livelli di interesse, come numero di partecipanti e per le interessanti manifestazioni organizzate".

Sei gli alfieri in maglia Subbuteo Club La Signoria che hanno avuto come capitano di squadra Jonathan Bambagioni e che hanno potuto schierare e contare su un eccellente gruppo formato da Luca Cirri, Edoardo Donzellini, Massimo Fornaciai, Tiziano Lastrucci e Maurizio Pugi.

Per quanto riguarda l’attività federale subbuteistica riprenderà adesso con il prossimo settembre per avviare la stagione 2025/26. Il Club fiorentino apre le porte ai nuovi appassionati del calcio ‘a punta di dito’ che avranno piacere ad avvicinarsi al gioco.

Per informazioni contattare Bambagioni, referente de La Signoria, al 333.2507053, sulle attività della società biancorossa .

Francesco Querusti