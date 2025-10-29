SUBBUTEO. Reggio vince la decima Champions

Decima gemma continentale per la F.lli Bari Sporting Club. Trionfando a Faversham, piccola cittadina nel Kent, il club cittadino ha alzato al cielo la decima Champions League, confermandosi leader assoluto in Europa: un traguardo storico e mai raggiunto da nessun altra società e che proietta Saverio Bari e compagni nell’olimpo. Decisivo, al termine di un percorso esaltante, il successo in finale sui maltesi del Bormla Subbuteo Club.

"Una vittoria straordinaria - spiega il patron - abbiamo vinto tutte le partite, i ragazzi sono stati straordinari". Insieme a Bari, l’altro reggiano Marco Lamberti, il numero uno del ranking mondiale Carlo Flores, Filippo Cubeta e Claudio La Torre - i due nuovi acquisti che alla prima stagione in granata hanno alzato la Champions League - e Antonio Casin. "I nuovi si sono inseriti alla grande, con educazione e spirito di gruppo. Ci hanno portato entusiasmo. L’Europa è casa nostra, siamo felici di questa vittoria eccezionale, ma guardiamo già ai prossimi obiettivi" sono le ultime parole di Saverio Bari.