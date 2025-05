Successi al 12° Meeting Pionieri del Nuoto Molinellese: Canella e Capobianco protagoniste

Si è svolto a Molinella il 12° Meeting Pionieri del Nuoto Molinellese, una competizione che ha visto numerosi atleti confrontarsi in un format intenso e spettacolare. Le gare si sono articolate in qualifiche mattutine e finali pomeridiane per le distanze dei 50 e 100 metri, mentre i 200 metri sono stati disputati con finali dirette nel primo pomeriggio.

A brillare su tutti è stata Alice Canella, categoria Ragazzi, che ha preso parte a ben otto gare tra qualifiche e finali, conquistando l’oro nei 50 e 100 dorso, l’argento nei 50 farfalla e raggiungendo la finale anche nei 50 stile libero. Ottima prova anche per Serena Capobianco, anch’essa nella categoria Ragazzi, che ha portato a casa due medaglie di bronzo nei 100 e 200 farfalla, stabilendo anche il proprio record personale nei 100 metri.

Nella rana femminile, ottima conferma per Matilda Tagliatti (categoria Juniores), che si è distinta in vasca lunga conquistando l’argento nei 100 con record personale e centrando un’altra finale nei 50, anche questa con primato personale, nonostante la concorrenza di atlete di categorie superiori. Nella categoria Ragazzi, Caterina Meloncelli ha vinto l’argento nei 50 rana e ha sfiorato il podio nei 100 per pochi centesimi, siglando in entrambe le gare i propri migliori tempi.

Esordio positivo in stagione anche per Alessandra Arbotti, che ha conquistato l’argento nei 200 rana nella categoria Assoluti. Nello stile libero, si conferma protagonista Margherita Astolfi (categoria Ragazzi), che ha ottenuto un secondo posto a pochi centesimi dall’oro. Buone prestazioni anche in gare non abituali per lei, come i 100 stile (sesta in finale a due decimi dal podio) e i 200 misti (quarta a un secondo dal podio), migliorando il proprio personale in tutte le prove.

Finale anche per Sara Capobianco, che ha chiuso quarta nei 100 dorso femminili. In campo maschile le medaglie sono arrivate nella rana, grazie ai fratelli Giunchedi: Andrea è secondo nei 200, mentre Alessio ha conquistato l’argento nei 100, con finale anche nei 50, mentre Andrea ha disputato anche la finale nei 100. Ottime prestazioni anche per Riccardo Addesso e Matteo Tieghi nella categoria Ragazzi.