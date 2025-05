Successi e Miglioramenti alla Gara di Copparo per Esordienti, Ragazzi e Cadetti

Alla gara di Copparo erano in pista anche gli Esordienti e le due piccole cussine si sono cimentate nelle prove dei 50 e 300 metri; Agnese Caccamo è giunta seconda in entrambe le gare con i tempi di 8.5 nei 50 m e 54.6 nei 300 m, mentre la compagna Emilia Olvera Mendoza è arrivata quinta nei 300 m correndo in 57.4 e dodicesima nei 50 m con 9.0.

Nella categoria Ragazzi, Fabio Besutti conferma di essere il migliore in provincia vincendo ancora i 600 m e abbassando ulteriormente il suo tempo in 1:50.9; anche Giorgia Zanzi consolida il suo primo posto nei 60 m Ragazze correndo in 8.9, mentre Noemi Lucia Basas si piazza terza con 9.2. Vittoria anche per Enrico Sudano nei m 60 con 8.9 e quarto nei 600 m con 2:00.6. Altro buon risultato per i Ragazzi, è il secondo posto nell’alto per Pietro Giovinazzo con 1,31 e il suo terzo posto nei 60 m con 9.2. Altri risultati per la categoria Ragazzi/e: Luca De Lellis 10.0 nei 60 m e 2:18.3 nei 600 m; Isabella Nakiro Haro 9.6 e Sara Botti 10.0 nei m 60.

Si conferma al primo posto nel salto in lungo Cadetti anche Samuele Ricci saltando 5,13 m e ottime nei 300 m le due Cadette Viola Baccarini, quarta con un buon 46.1 e Malena Kona che si migliora correndo in 50.5.

Quanto alle staffette, a Reggiolo migliorano i tempi sia la formazione dei Cadetti (Francioso, Ricci, Occhiali, Zanghirati) correndo in 50.68, sia le Ragazze (Basas, Zanzi, Dall’Ara, Alvisi) che hanno fermato il crono a 58.86.