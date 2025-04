Successi e miglioramenti per i giovani nuotatori del Club Nautico ai regionali di Livorno

Medaglie, tempi personali ritoccati e prestazioni migliorate per i giovani nuotatori del Club Nautico di Marina ai campionati regionali disputati in vasca a Livorno. Un bilancio positivo per la squadra allenata da Giacomo Menconi che nella manifestazione labronica ha collezionato molti podi.

Nel settore femminile, oltre ai successi di Emmanuela Leu (categoria Juniores, classe 2010), che si conferma ai vertici del dorso toscano conquistando nella specialità un oro nei 50 e due argenti (nei 100 e 200) oltre ad un bronzo nei 100 farfalla, un quarto posto nei 50 farfalla e un settimo posto nei 50 stile libero, arrivano anche successi da tutta la squadra. Sara Moriconi (categoria juniores, classe 2010) è nella top ten regionale nei 200 dorso (con miglioramenti in tutte le distanze della specialità); Viviana Isoppi (categoria Ragazze, classe 2011, la più giovane atleta del Club Nautico iscritta al campionato), è protagonista di tre prove individuali di livello, nei 100 e 200 dorso, nei 50 stile libero.

Nel settore maschile Federico Muracchioli (categoria Ragazzi, classe 2011, tesserato con la Virtus Buonconvento ma che per l’occasione gareggia per il Club Nautico) migliora i propri tempi d’ingresso, e con un argento nei 100 dorso e un bronzo nei 200, si conferma nella top ten regionale; Davide Giorgini (categoria ragazzi, classe 2009) specialista del dorso è quarto nei 200 e ottavo nei 100, mostra sensibili miglioramenti anche nella farfalla (100 e 200 metri); Filippo Ottomanelli, stabilisce il nuovo personal best nei 100 dorso; Giacomo Conforti (categoria cadetti, classe 2005), veterano della squadra e specialista del dorso, conclude i 100 metri sotto il minuto e si piazza quinto nei 50 dorso. Per i colori del Club Nautico, nella vasca dei campionati regionali di Livorno hanno gareggiato anche Lorenzo Bartoletti (Cadetti 2006), Luca Marrucci (Juniores 2008), Tommaso Vanelli (Ragazzi 2011), Igor Vatteroni e Filippo Benassi entrambi tesserati Virtus Buonconvento.

Maurizio Munda

Nella foto, la squadra femminile del Club Nautico