Successi per gli atleti del Parco Alpi Apuane nelle gare regionali

Podi e primi posti di categoria per gli atleti biancoverdi del Parco Alpi Apuane nelle gare in regione. Nel Trofeo Elba Challenge (gara di tre giorni a tappe, rispettivamente di 10, 12 e ancora 12 km), valevole anche come campionato regionale Uisp, con 127 atleti al via, vittoria di categoria per Claudio Simi (SM55), secondo posto di categoria per Maurizio Pierotti (SM40), terzo posto di categoria per Lorenzo Checcacci (SM55). Alla quarta edizione della Empoli Run, corsa di 10 km, primo posto di categoria per Siliano Antonini (SM60) mentre nella prima edizione della ’Su e giù per i colli Pievarini’, gara di 13 km sulle strade di Pieve a Nievole, secondo posto di categoria per Flavia Cristianini (SF55).

Nella 43ª edizione del Trofeo Giugni, corsa di 8,5 km sulle strade in salita di Fiesole, terzo posto di categoria per Zivago Anchesi (SM50) e buona prova per Riccardo Durano. Nel 13° ’Ecogiro del lago Montepulciano’, gara di 13,5 km nel senese, primo posto di categoria per Cosimo Debolini (SM45) e secondo posto di categoria per Luca Negrini (SM65).

ma.mu.