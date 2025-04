Successi per il Circolo scherma Raggetti al Grand Prix Kinder Joy of Moving a Rovigo

Nella seconda e ultima prova nazionale del "Grand Prix Kinder Joy of Moving" disputata a Rovigo i fiorettisti under 14 del Circolo scherma Raggetti hanno conseguito importanti successi confermando quanto di buono avevano già messo in evidenza nelle precedenti gare della stagione.

In evidenza ancora una volta le sorelle Pontello: Emma, classe 2014, la più piccola, ha vinto la prova conquistando così anche il titolo Grand Prix della categoria Bambine; Livia (2012), campionessa regionale in carica qualificatasi per la partecipazione al Trofeo Coni, è stata invece battuta in finale dalla bresciana Rosini e ha chiuso al secondo posto della classifica complessiva del circuito. Conferme promettenti sono arrivate da Caterina Galli piazzatasi all’ottavo posto fra le Allieve, oltre che da Ginevra Staiano e Giorgia Morsillo fra le Giovanissime. Hanno ben figurato Agata Drusian, Irene Caleca e Aurora Hripunova, tutte alle loro prime partecipazioni in prove nazionali.

Nel maschile Neri Catarzi (2012), sconfitto dal fiorentino Gherardo Panichi, ha perso l’accesso alla finale Ragazzi e si è classificato terzo mentre Gianmarco Curci è giunto ottavo, eliminato nel turno di accesso alla semifinale proprio da Catarzi. Buone nel complesso pure le prestazioni di Federico Marchitelli, Pietro Tona e Jacopo Hlebowicz.

Il gruppo dei giovani schermidori biancorossi era accompagnato dai maestri Caterina Pappalardo e Jaffar Al Chechany, di origine giordana, al Raggetti da quest’anno proveniente dal Circolo Di Ciolo di Pisa. Rovigo è stato l’ultimo importante impegno per gli under 14 prima del Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" in programma a Riccione dal 30 aprile al 7 maggio per tutte le armi e categorie: evento, questo, al quale il Raggetti prenderà parte con tutti i suoi elementi migliori.

