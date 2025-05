Successi per il Parco Alpi Apuane tra pista, strada e trail ai campionati regionali

Buoni risultati per il Parco Alpi Apuane tra pista, strada e trail. Ai campionati regionali di società su pista, bene sui 1500 metri Stefano Bascherini (sesto assoluto) e Massimiliano Frandi, mentre nei 5000 metri buone prestazioni per Stefano Bascherini, Emanuele Fadda e Samuele Oskar Cassi. Negli 800 metri prove positive per Gioele Alari e Massimiliano Frandi.

Alla 22ª edizione della ’Rossini run’, gara di 10 km sulle strade di Pappiana (Pisa), terzo posto assoluto per Giacomo Molinaro, vittoria di categoria per Stefano Simi (SM55), Fabrizio Santi (SM70), Lorena Meroni (SF45) e Flavia Cristianini (SF55), secondo posto di categoria per Andrea Masi (JM), terzo posto di categoria per Alberto Giannoni (SM40) ed Enzo Russo (SM70).

Infine, alla 9ª edizione della ’Corsa dei frati’, gara di 12,5 km sulle strade di Camaiore, secondo posto di categoria per Francesco Fabbri (SM50) e Flavia Cristianini (SF55), terzo posto di categoria per Davide Pruno (SM45) e buona prova per Alessandro Beani e Mazzino Martinelli.

ma.mu.