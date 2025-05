Successi per il Taekwondo Olimpic Cattolica: medaglie d'argento e oro a Savona e Tirana

È un momento di risultati eccellenti, per il Taekwondo Olimpic Cattolica. Il primo podio da segnalare è quello della giovane Greta Corrente, che a Savona ha conquistato la medaglia d’argento nell’Open disputato a Quiliano in provincia di Savona. Per l’atleta, che ha 11 anni, due vittorie e una sconfitta solo in finale con la vicecampionessa italiana di cinture nere. Greta, cintura rossa, è al primo anno tra i Cadetti e ha partecipato nella categoria superiore, per cui il bilancio dell’evento non può che essere estremamente positivo.

Un altro podio è quello di Andreas Miserendino, 15 anni, che ha conquistato l’argento all’Open internazionale con ranking olimpico di Tirana dopo tre incontri. L’atleta, diretto dal maestro Davide Berti, dopo aver superato i turni precedenti ha perso di misura in finale con un avversario di spessore della nazionale Greca.

Sempre a Tirana, in Albania, oro per il piccolo Andrea Paulazzo, di 8 anni, arrivato dopo due incontri. Una manifestazione, quella del ‘Trophy Tirana Open E3’, che ha visto gli atleti romagnoli decisamente in palla e pronti a mostrare le proprie qualità e un ottimo percorso di crescita.