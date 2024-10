Successi Pgf in Baviera. Steven Matteo è leader

Nel fine settimana appena trascorso la Palestra Ginnastica Ferrara scende in pedana con la ginnastica artistica, sia femminile che maschile, con grandi risultati.

Artistica femminile a Cesena col campionato regionale Gold individuale per le categorie Junior e Senior che regala grandi soddisfazioni alle ginnaste della Pgf, che portano a casa tre medaglie con Ginevra Fratta (Senior 2) che vince l’oro alle parallele ed è seconda al corpo libero, riuscendo così a guadagnarsi una prestigiosa terza posizione All Around e la qualificazione per la zona tecnica in tre specialità. Tra le compagne, entrambe Senior 1, molto bene anche Maria Panato, che con un ottimo esercizio arriva quinta alla trave, mentre Gaia sacchi svolge una buona prova, purtroppo sporcata da alcuni errori che la penalizzano in classifica.

Soddisfazione da parte di Loriana Ferrari, tecnico di questo gruppo, che ha accompagnato

le giovani atlete della Palestra Ginnastica Ferrara in questa trasferta.

Artistica maschile a Monheim. Tre esercizi di altissima qualità di Steven Matteo contraddistinguono ancora una volta la sua presenza nella 2.Bundesliga Sud di ginnastica artistica maschile, dove il nostro gareggia come prestito al TSV Monheim, che sabato ha superato i rivali del Tg Hanauerland. Steven è il migliore di tutti al volteggio, dove non a caso è campione Italiano, ed è secondo di giornata a cavallo e parallele, portando in dote 8 punti ai bavaresi, che lo celebra a fine gara per essere entrato nei ginnasti “a tripla cifra” nella storia del club, 102 da quando tre anni fa è iniziata questa collaborazione.