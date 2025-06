Successi reggiani nei campionati universitari e regionali di atletica leggera

Due sono i risultati prestigiosi ottenuti dai reggiani in questo week end: ad Ancona, nelle finali nazionali dei campionati universitari, arriva il bronzo di Vivian Osagie, la pesista tesserata per la Self Montanari e Gruzza, ma in questo caso con la maglia di Unimore, ateneo di Reggio e Modena. Lancia l’attrezzo a m 14,76, non lontana dal personale, ma l’argento era un po’ più in là. L’aspirante infermiera che pochi giorni fa ha superato i 15 metri nel peso, ha fatto bene anche nel lancio nel disco, sesta con m 44,39.

Gli altri universitari reggiani in pista non hanno impressionato più di tanto, con il solo Andrea Messori che ha ben contribuito al quinto posto della staffetta 4x100.

L’altro risultato, di un giovanissimo, è colto dal 15enne Luca Bonini (figlio d’arte di Sara Paderni e Andrea Bonini) che a Cesena, nel corso del Trofeo Pratizzoli, gara nazionale per rappresentative cadette, è secondo sui 300 in 35’’10 che è il nuovo record regionale e la terza prestazione italiana di tutti i tempi. La prima è del romano Lorenzo Benati (che oggi veste l’azzurro sui 400 ed è pronipote dei dirigenti rubieresi), la seconda del piemontese Nicolò Borello che ha vinto a Cesena. Bonini è argento, ancora con record regionale, anche con la 4x100 in 43’’15.

Sempre nel Pratizzoli, quarta Emma Spinazzi nel triplo con 10,81, quinto Cristian Menozzi sui 2000 col personale di 5’56’17’’. L’Emilia ha chiuso al terzo posto.

A Modena si sono disputati i campionati regionali juniores-promesse e Reggio porta a casa dodici titoli, oltre a una ventina di podi. Tra le promesse, o under 23, Thomas Algeri vince i 110 hs in 14’’83, Giuseppe Petrolo nel martello con m 46,74, Giada Panarelli nel peso con 7,72, Stefano Mora i 400 in 49’’79, l’Atletica Reggio la 4x400 femminile in 4’17’’37 (Ester Letizia Caroli, Irene Caffarri, Rakiata Thiam e Anita Menozzi), mentre Anita Menozzi s’impone sui 400 hs. in 1’06’’39. Tra gli juniores, prima Diana del Rio sui 5000 in 19’55’’15, Carlotta Denti sui 1500 in 5’04’’78, in un podio tutto Corradini con Iris Battelli e Ludovica Mervini e ancora Viola Cilloni sugli 800 chiusi in 2’17’’36 (seconda sui 400 col personale di 59’’07). Lorenzo Shani vince nel getto del peso con m 13,28, mentre Tommaso Bertani vince i 400 con il personale di 50’’09. Per la Fratellanza Modena, il reggiano Lorenzo Blundetto è campione regionale con m 4,70 nel salto con l’asta.

Trail. Successo di Isabella Morlini nel Camaiore-Matanna-Metato, 16 km, d+ 965 m.