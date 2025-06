Successo a Empoli per l'opera teatrale su Sandro Mazzinghi

Un altro successo, l’ennesimo. Come quelli che mieteva sul ring. Perché è stato un bagno di folla quello fatto registrare l’altra sera dal teatro Il Momento di Empoli, dove è andata in scena la rappresentazione di "Sandro Mazzinghi, L’uomo senza paura", liberamente tratta dal libro di Dario Torromeo, "Anche i pugili piangono". L’opera è stata diretta e interpretata da Mauro Parriniello con le musiche di Matteo Sintucci, con Alessandra Scatà nel ruolo di aiuto regista e Francesca Montanino in quelle di dramaturg, mentre le voci di Federico Giani e Carlo Gravino hanno raccontato, suscitando forti emozioni in sala, la vita difficile e affascinante del campione pontederese. Ma la "divulgazione" dell’epopea di Mazzinghi non si è fermata solo lì, perché ieri mattina l’opera teatrale è stata presentata ai ragazzi delle scuole medie di Empoli, anch’essi rimasti entusiasti da quel campione di cui avevano solo sentito parlare.

"Quella di babbo – ha poi raccontato con giustificato orgoglio David Mazzinghi, presente all’evento insieme al fratello Simone, al giornalista Dario Torromeo e Mouhamed Ali Ndiaye, recente gloria del pugilato pontederese – è una di quelle storie che vanno fatte conoscere ai ragazzi più giovani. Perché sono storie vincenti, sono storie di un uomo che è venuto su dal nulla ed è arrivato fino a livelli mondiali. E vedere tutti questi ragazzi entusiasti ci ha fatto piacere, così come ci ha fatto molto piacere aver notato a teatro anche semplici curiosi, venuti solo per la storia di babbo e andati via contenti".

La serata empolese di "Sandro Mazzinghi, L’Uomo senza paura" è stata solo l’ultima tappa di un percorso itinerante iniziato a Torino due anni fa. "Non è escluso di poter ripetere l’esperienza di Empoli anche nel teatro e nelle scuole di Pontedera" ha accennato David Mazzinghi, che nel frattempo, insieme all’amministrazione comunale pontederese, sta lavorando anche per organizzare la 4a edizione del prestigioso e ambito Premio Mazzinghi.

Stefano Lemmi