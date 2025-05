Successo al Golf Terre di Canossa: Gandolfi e Monari vincono il Tecnofreight Golf Challenge

Il secondo fine settimana di maggio al Golf Terre di Canossa hanno fatto visita due circuiti che avranno epilogo con finali internazionali.

Oltre 180 golfisti (nella foto i premiati) hanno raggiunto il club reggiano nel tentativo di staccare il pass. Sabato 10 il Tecnofreight Golf Challenge porterà i migliori in Costa Blanca.

La gara, giocata a coppie, è stata vinta da Andrea Gandolfi e Cristian Monari che hanno completato le 18 buche da campionato in 71 colpi, uno meno del par.

Nella categoria netta Pietro Galimberti e Andrea Menozzi (49) hanno superato di misura Massimo Marini e Paolo Ganassi al termine di un testa a testa all’ultimo putt. Hanno completato il podio Aodhan Perrin ed Ettore Campanini (47).

Il giorno seguente Paolo Ballarini si è imposto nell’Aci Golf 2025 con 83 colpi.

In prima categoria Mauro Biscuoli (72) ha avuto la meglio su Piergiovanni Crotti (75) e Claudio Pallavicini (77).

In seconda, giocata con formula Stableford, Andrea Banchini (41) ha preceduto Alberto Peroni (38) e Alessandro Rinaldi (37). In terza una strepitosa Elena Costi (48) è stata inavvicinabile per Patrizio Matteucci (41) e Corrado Storchi (39).

Andrea Ronchi