Successo casalingo. L’Edilfox non delude

Vittoria di platino per il Cp Grosseto Edilfox in casa con il Monza (7-5). I biancorossi faticano a trovare il varco giusto nella difesa a zona degli avversari, che non disdegnano qualche sortita offensiva. Al 15’ un gran tiro di Thiel va a sbattere sul palo alla destra di Fongaro. È il preludio al gol che arriva grazie a Cabella, bravo a mettere in rete un tiro di Paghi deviato dal portiere. Passano appena 34 secondi e il Grosseto raddoppia con un gran tiro di Thiel. Al 17’ i lombardi accorciano le distanze con Tamborindegui. Grande protagonista è Català che ferma tre volte il Monza da sottomisura. A 1’40 dalla fine del primo tempo De Oro sfiora il terzo centro, che arriva a fil di sirena sul contropiede chirurgico di Pablo Saavedra. Al 5’ Rodriguez serve dalla destra Saavedra: il capitano non fallisce il quarto gol maremmano. I brianzoli impiegano solo sei secondi per tornare in partita con Tamboringuedi, ma nemmeno venti secondi dopo il tedesco Thiel serve a Saavedra il delizioso assist per il 5-2. Tamborindegui riavvicina i lombardi e ci vuole un miracolo di Català sulla punizione di prima dello stesso Tamborindegui per non veder ridurre il vantaggio. Al 17’ Saavedra dà la palla a De Oro per il 6-3 che di fatto chiude il match. Al 19’ arriva anche il settimo gol, il quarto del capitano. Monza non si dà per vinto e segna con Tamborindegui e Bielsa costringe l’Edilfox Grosseto a non abbassare la guardia fino alla sirena.