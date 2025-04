Successo del Team Furinkazan ai campionati italiani Aics di Padova

Tre medaglie d’oro, tre d’argento e una di bronzo per gli atleti del Team Furinkazan, dei maestri Gabriele e Federica Achilli con i coach Stefano Durini e Francesco Arcigni, ai campionati italiani Aics - Makotokai, gara open aperta a tutti gli enti di promozione sportiva che si sono disputati a Padova.

Nella categoria cadetti femminile oro per Francesca Trasforini (1°dan) e argento per Giovanna Bifulco (blu-marrone) alla sua prima importante esperienza in campo nazionale. A seguire, nelle seniores femminile, oro per Sara Faggioli (2°dan) e argento per Lisa Caselli (marrone), mentre nei seniores maschile oro per Andrea Pavoni (2° dan), argento per il capitano della squadra agonisti Francesco Arcigni (3° dan) e bronzo per Walter Dangelo (1°dan).

Tutti e sette gli atleti del Furinkazan, chiamati a prendere parte all’importante manifestazione nazionale, sono saliti sul podio nella specialità del kata Shotokan e hanno ricevuto i complimenti per gli ottimi risultati ottenuti dal presidente nazionale Makotokai il maestro Paolo Bolaffio.