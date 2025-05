Successo del Team Furinkazan al Campionato nazionale karate Libertas 2025

Splendida affermazione per il Team Furinkazan, con il coach Stefano Durini e Francesco Arcigni, al 45° Campionato nazionale agonisti karate Libertas 2025, gara interstile che si è svolta a Caorle, portando a casa due medaglie d’oro, tre d’argento e 2 quarti posti in una competizione che ha visto la partecipazione di 384 atleti e 56 squadre.

Medaglia d’oro e campionessa italiana la giovanissima e promettente Giovanna Bifulco, nella categoria 14-15 anni cinture verdi e blu, nella specialità del kata individuale.

Oro anche per Sondos Waddi (1° dan) nel kumite femminile seniores - 50 chilogrammi. Medaglia d’argento, invece, per Walter Dangelo (1°dan) nel kumite maschie seniores -84 chili, per il capitano Francesco Arcigni (3° dan) nel kumite seniores +84 chili e per Andrea Pavoni (2° dan) nel kumite seniores - 67 chilogrammi.

Due quarti posti per Sara Faggioli e Andrea Pavoni, entrambi cinture nere 2° dan, nel kata seniores. I risultati ottenuti dagli atleti estensi, alla loro prima esperienza di squadra in una gara di questo livello, sono frutto di un grande lavoro di squadra della “grande famiglia del Furinkazan“ dei maestri Gabriele e Federica Achilli, centro Coni dal 2024.

re. fe.