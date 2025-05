Successo del torneo alla Bocciofila Marotta: trionfano Guerra, Biagioli-Manuelli e Marchi-Coppari

Successo del torneo alla Bocciofila Marotta, presieduta da Giannino Ferri. Tre le competizioni, dirette da Edo Valentini Mattioli: una gara individuale per atleti di categoria A con 22 iscritti, una gara a coppie per atleti di categoria B con 46 formazioni al via e una più affollata gara a coppie per le categorie CD con 94 formazioni iscritte. La gara individuale A è stata vinta da Pietro Guerra (Cattolica) che nel gironcino a tre della finale ha preceduto Luca Valecchi (Rinascita Modena) e Lamberto Lucarelli (Concordia Pesaro).

La gara a coppie di categoria B ha visto il successo dei giovani Tommaso Biagioli-Federico Manuelli (Castelfidardo) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-9 su Enzo Bergamotti-Luciano Marinoni (La Novilarese). Terzo posto per Elvis Ciacci-Michele Muratori (Concordia Pesaro), sconfitti in semifinale 12-6 da Biagioli-Manuelli. Quarti Andrea Borgogelli-Patrich Vichi (Concordia Pesaro), battuti in semifinale 12-7 da Bergamotti-Marinoni. La gara a coppie per le categorie CD è stata vinta da Mattia Marchi-Gianni Coppari (Loreto) che in finale hanno superato 12-6 Tonino Tarsi-Giacomo Cuccaroni (Pergolese). Terzo posto per Marco Anatrelli-Cristian Filippucci (Rinascita Pesaro), battuti in semifinale 12-2 da Marchi-Coppari. Quarto posto per Fabrizio Polverari-Maurizio Renzoni (Tavernelle), sconfitti in semifinale 12-6 da Tarsi-Cuccaroni.

l. d.