Successo della Compagnia Maremmana Arcieri alla gara di Firenze

Ottimi risultati a Firenze per la Compagnia Maremmana Arcieri. Nel capoluogo di regione si è tenuta la gara doppio 70/60 metri round, doppio 50 metri round, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la regione. Anche la Compagnia Maremmana Arcieri ha preso parte con grande impegno, ottenendo risultati di rilievo in diverse categorie.

Cinque primi posti, un terzo posto ed un quarto per la società di via Lago di Varano che a livello giovanile ottiene sempre grandi risultati. Primo posto per Alessia Bilisari nella categoria Arco Olimpico Allieve Femminile; primo posto per Niccolò Mazzuoli nella categoria Allievi Arco Olimpico Maschile; primo posto per Vittoria Cappuccini nella categoria Arco Olimpico Ragazzi Femminile; terzo posto per Serena Pepi nella categoria Arco Olimpico Ragazzi Femminile; primo posto per Martina Bertoldi nella categoria Arco Compound Ragazzi Femminile; quarto posto per Christian Bertoldi nella categoria Arco Olimpico Junior Maschile.

Poi, con la maglia del gruppo sportivo Marina Militare si segnala anche la vittoria di Matteo Bilisari nella categoria Arco Olimpico Senior Maschile.

"Complimenti a tutti i nostri atleti per l’impegno dimostrato – spiegano dalla società – e per i risultati raggiunti. Un sentito ringraziamento alla Compagnia Arceri della Signoria per l’ospitalità e l’ottima organizzazione della manifestazione".