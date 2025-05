Successo della Polisportiva Barbanella Uno alla prova regionale di ginnastica artistica

Podi e bei piazzamenti per la Polisportiva Barbanella Uno a Camiore durante la prova regionale di ginnastica artistica.

Nella categoria Allieve 1 vince la medaglia d’argento Ede De Santis seguita dalla compagna di squadra Margherita Rossi terza classificata; un traguardo eccezionale se si pensa che queste atlete hanno appena 8 anni e sono al primo anno di competizione agonistica. Sempre al debutto nella competizione agonistica, questa volta nella categoria Allieve 2, vince la prova Maria Gisella Gaggioli seguita da Gioia Greco, seconda classificata. Per concludere in bellezza, nella categoria Senior 1 avanzato medaglia d’oro per Martina Radiconi, mentre nelle Junior 2 sale sul secondo gradino del podio Anna Capasso. Ottime anche le prestazioni di Viola Bentivoglio, Giulia Zoppas e Elena Biagioli.

"Siamo molto soddisfatte per i risultati ottenuti – dicono le insegnanti Azzurra Terminali, Claudia Salvadore e Linda Zambernardi –, che mettono in luce tutto il lungo e faticoso lavoro dell’ultimo anno. Ora parteciperemo alla seconda prova regionale del campionato a squadre categoria eccellenza (la categoria silver di maggior livello) e alle finali individuali categoria lc3".