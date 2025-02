Successo della squadra maschile

Torna al successo la formazione maschile della Pallanuoto Tolentino, impegnata in casa contro Pian del Buscolo nel campionato di serie C. I ragazzi di coach Vadim hanno firmato una prova di orgoglio e maturità, superando gli avversari 16-3. Fin dall’inizio hanno spinto il piede sull’acceleratore e imposto alla partita il proprio ritmo. Nove i giocatori finiti sul tabellino dei marcatori. Da rimarcare le prime realizzazioni in prima squadra di Pelliccioni e Ceselli (per lui una doppietta), entrambi classe 2006, il poker di Edoardo Vella, la tripletta di Matteo Vella e la doppietta di Svampa. A segno pure Noè, Montecchiarini, Bordi e Tosi. Il prossimo appuntamento, sempre nella piscina "Caporicci" di Tolentino, è per sabato alle 20.30 contro Olimpia Colle.

È andata male invece alle ragazze dell'A2 nella sfida contro il Volturno, disputata a Santa Maria Capua Vetere. Le gialloverdi padrone di casa, terze in classifica, hanno vinto 14-6, confermando tutto il loro potenziale offensivo. Per le tolentinati hanno segnato Peters, Fefè, Marconi, Abrizi e Ruani (doppietta). La squadra femminile, che prima del match col Volturno aveva battuto il Napoli Lions, giocherà in trasferta anche il prossimo incontro, previsto per domenica contro la Roma Vis Nova. Sarà un’importante sfida in chiave salvezza.

m. g.