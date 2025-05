Successo e agonismo al Campionato nazionale di Balestra Antica Manesca

Grande partecipazione e agonismo nella seconda gara del Campionato nazionale di Balestra Antica Manesca, organizzata dal gruppo Balestrieri Monteaperti 1260 con la Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Nella categoria Junior, medaglia d’oro ex aequo per Elena Cecconi (Città di Castello) e Pietro Giorgi (Casetta), entrambi con un punteggio di 100. Il bronzo è andato a Leonardo Marchi (Casetta). Per la categoria Donne, gradino più alto del podio per Cristina Baldi (Casetta) con 134 punti, seguita da Donella Bernini (Casetta) e Lucia Bei (Città di Castello). Negli Uomini trionfo per Giuliano Burattino (Orvieto) con 150 punti, secondo Roberto Giudici (Casetta) e terzo Claudio Marchi (Casetta).

Particolarmente attesa, è stata la gara al corniolo, momento spettacolare e simbolico in cui ciascun atleta si cimenta con un’unica freccia scelta come "fortunata" per centrare il bersaglio. Tra gli Junior ha primeggiato Leonardo Marchi (dei padroni di casa di Casetta), seguito da Pietro Giorgi (Casetta) e da Elena Cecconi (Città di Castello). Per le Donne, il miglior tiro è stato quello di Lucia Bei (Città di Castello), seconda classificata Maria Luisa Martinelli (Città di Castello) e terza Donella Bernini (Casetta). Nella gara al corniolo maschile, il centro è stato conquistato da Fabio Tarno (Casetta), seguito da Sergio Pratesi (Casetta) e Mauro Paolucci (Casetta).