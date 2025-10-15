Successo nelle gare disputate a Piombino. Nuoto Grosseto Master. Ottavo tricolore

Il gruppo Master del Nuoto Grosseto trionfa ancora: la società di nuoto biancorossa ha vinto l’ottavo titolo italiano in acque libere nelle gare che si sono disputate nel di mare di Piombino, di fronte a piazza Bove.

Un appuntamento attesissimo, che ha richiamato centinaia di atleti pronti a sfidarsi sulle classiche distanze dei 5 e 3 chilometri e del suggestivo miglio marino. In acqua 865 nuotatori, di cui 555 uomini e 310 donne, in rappresentanza di 1245 società provenienti da tutta Italia. Numeri che testimoniano la vitalità del movimento Master e la voglia di confrontarsi non solo con il cronometro, ma anche con se stessi e con la bellezza del mare. A completare lo spettacolo 130 staffette.

Si è chiuso quindi alla grande l’anno in acque libere per l’associazione grossetana che ha conquistato per l’ottava volta il titolo italiano master di società. Un risultato frutto di impegno, lavoro e sacrifici che ha portato i grossetani al settimo cielo nel panorama nazionale Master.

La Nuoto Grosseto ha ottenuto 4646 punti, arrivando prima in Italia davanti alla società di Brescia ’Peppe Lambardi’, seconda con 3551 punti, e i Nuotatori Genovesi con 3539 punti. Questi gli atleti che hanno contribuito a fare vincere lo scudetto al Nuoto Grosseto.

Uomini: Massimo Milano, Mario Fattorini, Simone Di Sabato, Roberto Olmi, Michele Tassi, Mario Corrias, Luca Barbini, Leonardo Duchini, Giuseppe Bosco, Luca Ciabatti, Giuseppe Sansalone, Marco Sozzi, Paolo Cardelli, Nazzareno Costanzi, Alessandro Ceccarelli, Nicola Soldati, Andrea Zini, Alessandro Gallo, Leonardo Zanarella, Luca Valeriani, Maurizio Cavalletto, Valter Pastorella, Marcello Lucarelli, Massimo Benvenuti.

Donne: Elena Desideri, Lucilla Mancini, Marina Piccinetti, Adalgisa Grotti, Franca Bottaini, Clarissa Mariani, Giorgia Di Buono.