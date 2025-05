Successo per Deva Wall: Ginevra Cautillo campionessa regionale di arrampicata

Per l’arrampicata sportiva un grande successo della quadra agonistica di Deva Wall, palestra di arrampicata di via Ippolito Guidetti 32 a Ferrara.

Domenica, 11 Maggio si è concluso il Circuito Regionale Emilia Romagna delle 3 discipline di arrampicata (Boulder, lead, Speed) Under 13, con una grandissima prestazione dei nostri atleti della squadra agonistica capitanata dall’allenatore Omar Otay. Ginevra Cautillo è la campionessa regionale con 3 ori, Francesco Onofri, 2 argenti e due bronzi, sbloccano l’ingresso al Campionato Nazionale che si svolgerà ad Arco dal 23 al 25 maggio.

Gli atleti ferraresi si sono impegnati moltissimo durante l’anno insieme anche ai loro compagni di squadra Francesco Leziroli e Federico Negri, sempre di categoria U13. Ottimi risultati anche dalla squadra Under 15, Anita Fabbri Destro, Virginia Seghi, Rita Cattabriga, Ambra Giovanardi (allenate da Marco Masieri), Elisa Mazzoni, per la categoria Under 21; Max Fogali, Enrico Franciosi, Arianna Peruffo e Margherita Giulianelli per la categoria Under 19.

Alla Deva Wall ottimi risultati anche per il super campione italiano Luca Boldrini, che è entrato a far parte della squadra ‘Elite’ della Nazionale di Arrampicata, che si sta allenando con il sogno delle Olimpiadi.