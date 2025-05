Successo per i nuotatori cussini al Meeting città di Ravenna

La piscina Gambi ha ospitato il “Meeting città di Ravenna”, prima uscita per i nuotatori cussini in vasca da 50 metri, sinonimo dell’inizio della stagione estiva.

Tra le donne Margherita Astolfi (categoria Ragazzi) porta a casa tutte le medaglie nel mezzofondo: argento nel 400 in 4’43”7, bronzo nel 200 nuotato in 2’17”34 e argento nell’800 in 9’36” 83, con altrettanti record societari. Bellissima la gara più lunga dove Margherita lotta con tutte le sue forze e arriva seconda di soli 5 decimi dall’oro.

Ottime prove anche per Alice Canella (categoria Ragazzi) che si dimostra atleta sempre più eclettica; per lei infatti argento sia nel 100 delfino in 1’10”83, sia nel 50 stile libero chiuso in 29”10 e un bronzo nel 100 dorso col crono di 1’11”16.

Sempre nella categoria Ragazzi un bellissimo bronzo per Serena Capobianco nel 200 farfalla, sempre più gara nelle sue corde. Una gara a 3 con le prime atlete racchiuse in un solo secondo: 2’37”65 per Serena con anche un podio sfiorato nel 100 farfalla chiuso col quarto posto. Terzo gradino del podio per Caterina Meloncelli nel 50 rana nuotato in 37”30. L’atleta è reduce da un piccolo infortunio che l’ha fatta rallentare un po’ con gli allenamenti e non le ha permesso di esprimersi al meglio nelle distanze più lunghe.

Negli uomini si conferma ottimo sprinter Nicholas Tagliatti (Assoluto), che si aggiudica l’oro nel 50 stile libero con un crono da 23”55 e l’argento nel 50 dorso con 27”74.

Le soddisfazioni più numerose arrivano dai 100 rana, dove gli atleti del Cus Ferrara compiono una vera impresa centrando il podio in tutte le categorie: Ragazzi 14, oro per Addesso Riccardo in 1’11”1. Ragazzi oro a Matteo Tieghi con 1’09”4. Juniores Andrea Giunchedi argento in 1’06”9 e Assoluto oro per Alessio Giunchedi in 1’05” 88. Proseguendo anche nella distanza veloce è Nicola Candiani a prendersi il bronzo con 33”3 e Alessio Giunchedi Alessio di nuovo oro con 29”5, nella distanza lunga. Nei 200 conferma l’oro Tieghi con 2’33”3 con l’ argento per Andrea Giunchedi con 2’30”8. Una buona prima uscita che lascia ben sperare per i prossimi mesi estivi.