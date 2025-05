Successo per il 14° Torneo di minirugby a Modena: festa e sport per oltre 500 bambini

Nell’anno della promozione del Giacobazzi in serie A, il 14° Torneo di minirugby "Città di Modena – 13° Memorial Mucchi" non ha tradito le attese ed è stato l’epilogo perfetto di una stagione indimenticabile. L’evento, organizzato dal Modena Rugby 1965 e patrocinato dal Comune di Modena, dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ordine degli Avvocati di Modena, ha riempito lo stadio Luciano Zanetti di Collegarola per tutta la giornata, tra partite di rugby e un terzo tempo senza soluzione di continuità grazie agli stand dei volontari.

È stata soprattutto una festa ovale per oltre 500 tra bambine e bambini delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, che si sono confrontati in una giornata di sport che ricorderanno a lungo: oltre ai padroni di casa del Generaliviaemiliaest Modena Rugby, sono scesi in campo i "cugini" di Rugby Carpi e Highlanders Formigine Rugby, il Cesena Rugby, il Rugby Bologna 1928, i parmensi de Le Viole Amatori Parma, poi il Rugby Milano, il Rugby Buccinasco, Lazio Rugby, il rugby Parma, Lions Amaranto e il Gispi Rugby Prato. "Questa giornata di festa – ha spiegato il presidente del Comitato organizzatore Alessandro Mazzi - ha coronato una stagione straordinaria per il nostro club, grazie alla promozione della Prima squadra in serie A. Tanti bambini, tanto pubblico, finali ben giocate, tutti si sono divertiti in campo e fuori e anche a livello organizzativo tutto è filato liscio. Un ringraziamento a tutti i partecipanti e in particolare ai volontari".

A livello sportivo, edizione da incorniciare per il Gispi Prato, finalista in tutte le categorie e vincitore del Trofeo Superclub, destinato alla società con i migliori piazzamenti. Prima delle finali, il mediano di mischia del Valorugby ed ex biancoverdeblù Andrea Cuoghi ha premiato bambine e bambini di Lupetti Prime Mete e Under 6. In Under 8, Alessandro Lupi, a.d. di Primamec, ha consegnato il primo premio a Rugby Milano, che in finale ha avuto la meglio sul Gispi, mentre il terzo posto è andato a Le Viole Parma. Alessandro Mazzi, vicepresidente del Modena Rugby 1965, ha premiato nella categoria Under 10 il Gispi Prato, che ha vinto in finale con Le Viole Parma, terzo posto per il Generaliviaemiliaest Modena Rugby. In Under 12 ancora un successo per Gispi: una golden meta è valsa la vittoria dei pratesi sul Rugby Parma nell’atto finale e la consegna della coppa da parte dell’avvocato Roberto Mariani, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modena, terzo posto per Rugby Milano.

I premi personali dedicati alla memoria di Marco Mucchi sono stati consegnati da Filippo Mattioli, in rappresentanza della famiglia Mucchi, Derrick Appiah, pilone cresciuto nelle giovanili del Modena e attualmente in forza al Northern Suburbs Rugby Australia, e Cherif Traoré, giocatore dei Rangers Rugby Vicenza (Serie A Elite) con 16 caps in azzurro. I riconoscimenti sono andati nella categoria Under 8 a Diego Varano del Rugby Milano, in Under 10 a Olivia Boattin del Cesena Rugby e in Under 12 a Filippo Bergonzini del Generaliviaemiliaest Modena Rugby.