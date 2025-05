Successo per il Centro Nuoto Macerata ai Campionati Regionali Invernali 2025

Positivo avvio di stagione agonistica 2025 per i piccoli atleti del Centro Nuoto Macerata Fior Di Grano. I gruppi degli Esordienti B e A hanno infatti preso parte a Grottammare ai Campionati Regionali Invernali e la società biancorossa si è goduta due medaglie di bronzo. A divertirsi, sia nelle gare individuali che nelle staffette, sono stati per gli Esordienti B, i più piccini di età, Veronica Giannandrea, Veronica Gentili, Matilde Tartari, Vittoria Properzi, Sara Campanella, Giovanni Zepponi, Kevin Hu, Giulio Buongarzone e Misbah Bahrami. Proprio quest’ultimo ha firmato l’exploit, regalando al CN Macerata la medaglia di bronzo nei 200 rana classe 2015. Poi è stata la volta degli Esordienti A, in vasca si sono tuffati Renzo Ionni, Nicolò Mari, Federico Rinaldi, Kristian Frani, Miriam Incicco, Vittoria Senesi, Miryam Paperi, Marco Tesei, Alessandro Wang, Sofia Spaccesi, Karina Moreta, Mia Paolucci, Francesco Saverio Battista e Diego Crescimbeni.

Anche tra i più grandi, il CN Macerata ha ottenuto il podio, in questo caso grazie al terzo posto di Miryam Paperi nei 200 dorso classe 2013. In virtù di questo piazzamento e di altre prove in precedenza, Miryam andrà al Centro Federale per il prossimo allenamento collegiale riservato ai nuotatori della categoria più promettenti delle Marche.

Andrea Scoppa