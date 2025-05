Successo per il Club Vela Portocivitanova alla Italia Cup Ilca 2025 e Optimist Italia Kinder

Numerosi i metalli pesanti che il Club Vela Portocivitanova ha raccolto nelle due manifestazioni del weekend. Ben 16 i ragazzi che hanno gareggiato alla terza tappa dell’Italia Cup Ilca 2025 tenutasi a Riva del Garda e che ha radunato oltre 300 velisti. Sono 5, invece i premiati: Per l’Ilca 4, con 138 partecipanti e 8 prove disputate, si piazzano sul podio Cesare Pierdomenico come 3° maschile, 1° Under 16 (4 overall) e Maria Chiara Fuligna come 3ª femminile (19ª overall). Concludono in Gold Fleet Alessandro Nasini 13°, Tommaso Netti 20° e Luca Piantoni 53°; in Silver Fleet Benedetta Cruciani 15ª e Tommaso Campetti 25°. Per l’Ilca 6, con 109 partecipanti e 8 prove, finiscono in Gold Fleet Francesco Luzi 19°, Federico Spagnoli 35° e Cecilia Belletti 36ª. Per l’Ilca 7, con 41 partecipanti e 8 prove disputate in flotta unica, sono stati premiati Paolo Freddi 3° Overall, Kenje Sem Werpers 1° Under 21 (7° overall) e Federico Cittadini 1° Under 19 (9° overall). Scendendo nella classifica, seguono Domenico Lamante 18°, Claudio Natale 20° e Filippo Vignola 22°. Ad accompagnare i ragazzi sono stati gli allenatori Claudio Vallesi e Giacomo Sabbatini.

Nella seconda tappa dell’Optimist Italia Kinder Joy of Moving di Follonica sono stati una ventina i giovanissimi velisti a partecipare. Tra i Cadetti, Kilian Breda conquista il podio come 3ª overall su 95; seguono Tommaso Pierdomenico 24° overall e 2° atleta classe 2016, Emil Verhoeven 34°, Anita Pietrella 56ª e Maximilian Neundorf 89°. Tra gli Juniores, Mia Paoletti si trova sul podio come 3ª femminile e 10ª overall, preceduta, nella classifica femminile, da Carol Veneri del Circolo della Vela Bari in 2ª e Annalie Meoni della Fraglia Vela Malcesine che conquista la 1ª posizione. In Gold fleet, Olivier Verhoeven si piazza al 38° posto, Lorenzo Pietrella al 75°, Niccolò Di Marino al 76°, Elena Cardinali in 91ª posizione e Clarissa Montagnoli in 113ª. In Silver Fleet, Giulia Pierdomenico arriva 34ª, Federico Dolci 55° e Olivia Cardinali 63ª. In Bronze Fleet, rimangono Alessandro Fabietti, Giovanni Belfiore, Fabio Paniccia, Francesco Boschi, Anna Loncao e Francesco Pagani. Il team Cadetti è stato seguito dall’allenatore Giacomo De Carolis, quello Juniores da Michele Rinaldi.