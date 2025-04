Successo per il King Padel Tour 2025 a Vigarano Mainarda

Lo scorso fine settimana, il circolo Main Padel di Vigarano Mainarda ha ospitato la terza tappa del 2025 del prestigioso “King Padel Tour”. L’evento, svolto il 12 e 13 aprile, ha visto una partecipazione entusiastica di atleti e appassionati, confermandosi come un appuntamento imperdibile del calendario sportivo regionale. Il “King Padel Tour” si distingue per la qualità del gioco e l’energia che porta in campo, accendendo la passione per il padel in tutta la regione. Tra gli sponsor di spicco, King Attitude, Betatine, Arveda Studios, Lavanderia Dalta, Domino Costruzioni, Hotel Logonovo, Floky e Babolat, che hanno contribuito a rendere l’evento un successo. Le giornate di gara sono state caratterizzate da sfide avvincenti e dallo spirito sportivo che anima i partecipanti. Il circolo Main Padel, rinomato per le sue strutture eccellenti, ha offerto un palcoscenico ideale per gli atleti per esprimere al meglio il loro talento. Il pubblico, accorso numeroso, ha potuto godere di incontri emozionanti e di un’atmosfera coinvolgente, resa ancor più speciale grazie alle attività collaterali organizzate dagli sponsor. Conclusasi con grandi soddisfazioni per atleti e spettatori, la tappa di Vigarano Mainarda conferma la crescente popolarità del padel e l’importanza del “King Padel Tour” nel promuovere questo sport in ascesa. La prossima tappa è attesa il 23/24 maggio al Country Club di Villanova di Castenaso con impazienza, mentre gli organizzatori lavorano già per assicurare un altro evento di successo.