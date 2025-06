Successo per il torneo Itf Wheelchair 'Città di Cervia' nel circuito Uniqlo

Sui campi della Polisportiva 2000 Cervia si è disputato il torneo Itf Wheelchair "Città di Cervia", tappa del circuito mondiale Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, il circuito internazionale del tennis in carrozzina che vede in campo i più grandi interpreti di questa disciplina.

Quella cervese è stata una tappa di terza categoria, una delle più prestigiose, dotata di ben 14.000 dollari di montepremi complessivo.

La competizione maschile è stata vinta dall’olandese Maarten Ter Hoften, testa di serie numero 2, che ha battuto 1-6, 6-2, 6-3, l’inglese Ben Bartram, numero 1 del seeding.

Nel singolare femminile successo della sudafricana Mariska Venter in una combattuta finale sull’inglese Cornelia Oostuizhen per 7-5, 4-6, 7-5. Il doppio maschile se lo sono aggiudicati gli olandesi Ter Hoften-Groenewoud (n.1) in finale sugli inglesi Bartram-Penney (n.2) per 6-4, 2-6, 10-6.

Nel doppio femminile si è imposta in vela coppia formata dall’inglese Abbie Breakwell e dalla sudafricana Mariska Venter che hanno vinto il girone finale.

Nel torneo di consolazione successo di Marco Pincella in finale su Francesco Felici per 2-6, 6-4, 7-5. L’evento rientra nel calendario della Sport Valley dell’Emilia-Romagna, nel progetto “Azioni di promozione e di sostegno alla realizzazione di Grandi Eventi Sportivi di interesse regionale“.