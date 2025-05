Successo per il Trofeo Endas e Sauro Camprini a Ravenna: NS Emilia e Arca Nuoto Oderzo trionfano

Domenica scorsa nella vasca da 50 metri della piscina “Gambi” a Ravenna sono state disputate due competizioni di livello nazionale organizzate dall’Endas Nuoto Ravenna. Al mattino, l’assegnazione del 32°Trofeo Sauro Camprini riservato agli atleti delle categorie Esordienti è stata vinta da Arca Nuoto Oderzo (TV) mentre nel pomeriggio, il 41° Trofeo Endas riservato alle categorie Ragazzi, Juniores ed Assoluti è stato assegnato alla società NS Emilia di Ferrara. Terzo posto per la società di casa Aquatica Ravenna grazie alle ottime prestazioni dei propri atleti allenati da Paolo Zuntini. Da segnalare tra i migliori risultati cronometrici del meeting, le prestazioni di Bryan Lombardi della NS Emilia per la gara dei 100 farfalla con il tempo di 53”.42 e di Asia Delmonte dell’Aquatica Ravenna prima assoluta nei 50 stile libero con il tempo di 26”.33. Hanno partecipato 34 squadre provenienti da diverse regioni italiane per un totale di circa 1900 atleti molti dei quali, per la distanza, in città con i propri accompagnatori da sabato, questo a sottolineare la ricaduta economica dell’appuntamento. Il presidente di Endas Nuoto Ravenna auspica per i prossimi anni di poter continuare a organizzare i Meeting e soddisfare tutte le richieste di partecipazione potendo contare sul nuovo impianto attualmente in costruzione, sicuramente con potenzialità maggiori seppur, ad oggi, senza certezze ne sui tempi di realizzazione globale tantomeno sul nuovo modello di gestione, affidata totalmente ad un privato.

Marco Beneventi