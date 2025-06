Successo per il Trofeo The New Generation Libertas 2025 a San Rocco a Pilli

Ottimi risultati per i giovanissimi atleti senesi impegnati nel 2° Trofeo ’The New Generation Libertas 2025’ di pattinaggio artistico, promosso dalla Libertas Siena, nel palazzetto dello sport di San Rocco a Pilli.

Presenti oltre 160 ragazzi provenienti da tutta la Toscana che hanno dato il meglio di sè in due giorni di appassionanti esibizioni sotto gli occhi di tanti nonni e genitori presenti sulle tribune. "Quest’ultimo appuntamento stagionale – sottolinea il presidente provinciale della Libertas Siena Mario Mensini – ha riscosso notevole successo grazie alla perfetta organizzazione della Polisportiva Comunale Cras presieduta da Bini. L’evento ha favorito la presenza in Val di Merse di un gran numero di persone, facendo conoscere sempre di più questo splendido angolo della nostra provincia".

E sotto il profilo agonistico? "Il nostro territorio è stato brillantemente rappresentato dagli atleti della Policras, Siena Hockey e Pattinaggio Monteroni".

Di particolare rilievo i risultati ottenuti da Nicole Cilibrasi, Martina Foglietta, Ermione Bandinelli, Camilla Buchetti, Marta Rigacci, Lia Frigerio, Bianca Cilibrasi, Sofia Manelli e Martina Pruneti, ma tutti i ragazzi ed i rispettivi istruttori meritano un caloroso plauso per l’impegno profuso nelle proprie esibizioni e per la scrupolosa preparazione che è alla base di tali prestazioni. E dopo l’estate? "Il 18 ed il 19 ottobre – risponde Mensini – avrà luogo sempre a San Rocco il campionato regionale Libertas di pattinaggio artistico: i pattinatori che si metteranno in luce avranno l’opportunità di partecipare a fine novembre ai campionati nazionali Libertas di settore".

Giuseppe Stefanachi