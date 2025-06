Successo per la Gastronomia Bregoli Golf Cup al CUS Ferrara

Week end intenso sui green del Centro Universitario Sportivo di Ferrara. Domenica si è disputata la quinta edizione della “Gastronomia Bregoli Golf Cup”, appuntamento sempre più apprezzato dagli appassionati del golf ferrarese. Il campo si è presentato in condizioni impeccabili, offrendo un terreno di gioco ideale, mentre il primo vero caldo della stagione ha messo a dura prova la tenuta fisica dei partecipanti, rendendo la competizione ancora più impegnativa e avvincente. Risultati comunque eccellenti da parte di molti giocatori in tutte le categorie. Si è aggiudicato la manifestazione Andrea Cavazzini del Cus Ferrara con 31 punti lordi, +5 sul par del campo.

Lunedì è invece andata in scena l’ultima tappa dell’Absolute Travel Dubai 2025, gara singola 18 buche stableford suddivisa in tre categorie che premiava i vincitori con l’accesso alla finale nazionale presso il Golf del Ducato di Sala Baganza (Parma) che si disputerà il prossimo autunno. La spunta per l’ennesima volta Vittorio Zanellato che vince il primo lordo con un fantastico +1 sul par del campo, 35 punti lordi. Ecco tutti i vincitori con i qualificati per la finale:

1° Categoria

1° Lordo Vittorio Zanellato

1° Netto Simone Bovinelli

2° Netto Andrea Cavazzini

2° CATEGORIA

1° Netto Andrea Pucci