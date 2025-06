Successo per la prima edizione dell'Handball Clinic a Ferrara

È stato un grande successo la prima edizione dell’Handball Clinic di Ferrara, ideato da coach Salvatore Onelli con la collaborazione dell’Handball Estense e con il Patrocinio del Comune di Ferrara. Una tre giorni che ha visto ragazzi provenienti da tutta Italia applicarsi sul tiro e la parata da ala.

"Sapevamo che poteva essere una novità e quindi avere un buon riscontro – confessa coach Onelli – ma non ci aspettavamo un consenso così positivo da parte dei genitori e accompagnatori, oltre che dei ragazzi che hanno partecipato. Alla fine del terzo giorno la domanda ricorrente era: quando se ne farà un altro? E questa per noi è stata la gioia più grande. C’è stato un grande lavoro di preparazione dell’evento, sia dello staff tecnico, sia della mia società di appartenenza, l’Handball Estense, che ringrazio per il sostegno sia nel progetto che durante la manifestazione. Un altro grande ringraziamento va ad Alex Martini, che si è preso grande cura dei portieri e, nonostante la giovane età, ha mostrato già grande competenza e professionalità, doti che sono certo lo porteranno in alto nella sua carriera. Un grande ringraziamento anche a Zoka Jovovic, che con la sua esperienza ha potuto curare molti aspetti sia in campo che fuori in questa prima edizione. L’arrivo di Giovanni Pavani come “special guest” è stata poi la ciliegina sulla torta, nato nella nostra società, non poteva mancare a questo appuntamento e ringrazio molto anche lui".

"È stata una grande soddisfazione ospitare nella mia Ferrara – dice Ziosi, presidente HBE – questo evento a cui hanno partecipato ragazzi e genitori provenienti da Palermo, Roma, Gaeta, Falconara, Mestrino, Rubiera, Castelnuovo di Sotto. Molti di loro non la conoscevano ed hanno girato per le vie e viuzze durante gli allenamenti dei figli e ne sono rimasti entusiasti, ed infine hanno potuto godersi lo spettacolo del Palio in Piazza Ariostea".

L’Handball clinic tornerà sicuramente per un’altra edizione a Ferrara il prossimo anno, ma non si esclude una replica nel periodo natalizio in giro per l’Italia.