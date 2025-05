Successo per la prima gara Fise 2024 al Centro Ippico Equipassione

Un cielo azzurro estate ha fatto da sfondo alla prima gara Fise della stagione, ospitata l’1 Maggio dal Centro Ippico Equipassione a Terre del Reno, facendo risaltare la tavolozza di colori dei mantelli dei cavalli tirati a lucido e le bianche tenute di amazzoni e cavalieri.

Le ottime riuscite delle competizioni del 2024 hanno richiamato l’eccezionale numero di 135 binomi da Emilia Romagna, Veneto ed Ungheria, per affrontare le 12 prove di salto nelle categorie dalla L20 alla C120.

Anche questa volta il beneaugurante nome di Campo Sole del terreno di gara di 100x50 metri in sabbia silicea, ha portato fortuna consentendo agli atleti di trascorrere una giornata in amichevole competizione, cimentandosi nelle prove previste e condividendo la passione comune in allegria e amicizia.

Le grandi esperienze e professionalità di Giorgia Fagnoni e Stefano Bagnacani si sono dimostrate fondamentali nel gestire l’importante evento e nel portare al successo numerosi cavalieri di Equipassione, sempre privilegiando benessere, salute e sicurezza di cavalli e cavalieri.

La modernità delle strutture del centro e la logistica impeccabile, riconosciuta dalla stessa giuria Fise, hanno contribuito alla riuscita di un’altra giornata di sport ed amicizia.