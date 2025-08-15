Successo straordinario. Big Mat, sembra una favola

Il Bsc Big Mat Grosseto è a un passo dalla semifinale scudetto. La squadra di Enrico Vecchi bissa infatti il successo al ’Gianni Falchi’ contro Bologna (3-2 il finale) e vola sul 2-0 nella serie. Le emozioni arrivano subito nelle prime riprese di gioco. Il Big Mat sblocca il risultato, segnando per due volte al primo inning. Aloma e Mc Ilwain battono valido con un out e avanzano in posizione punto sulla rimbalzante di Lopez. Il singolo di Isenia svuota le basi per il doppio vantaggio biancorosso. L’Unipol accorcia le distanze nel secondo attacco, sulla battuta in scelta difesa di Vaglio con Gamberini e Albert in base. Nel terzo inning il punto del pareggio per Bologna con la battuta di Martina che Piccinelli legge male, trasformando un out in un doppio che spinge a casa il 2-2 di Marcano. Poi sono i lanciatori a prendersi la scena, in particolar modo i partenti Bassani e Sireus, rilevati da Giacalone e Andretta. Il Big Mat sigla il decisivo 3-2 all’ottavo. Con due fuori, Sellaroli colpisce un doppio e segna punto sulla valida di Aloma Herrera, eliminato poi nel tentativo di raggiungere la seconda base. Bologna prova la disperata rimonta nell’ultima ripresa. Agretti batte valido contro il neo-entrato Artitzu e Marcano ottiene 4 ball. Lopez vede lontano dalla seconda base Agretti e lo elimina con un pitch-out. Pereira ottiene il passaggio gratuito in base, ma Artitzu non trema e ottiene la salvezza, mettendo strike out Martina e Gamberini.